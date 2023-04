Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli «si sono lasciati, pronto il comunicato». Ma la coppia smentisce la separazione con un video

Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli «si sono lasciati» dopo 25 anni di matrimonio e la comunicazione della rottura tra i due «arriverà nel corso di una delle prossime puntate di Verissimo». A lanciare la notizia è stata Dagospia, il sito di Roberto D'Agostino, secondo cui la copia si appresterebbe ad ufficializzare la separazione. Ma ecco che arriva immediata la smentita di Bonolis e Bruganelli attravreso un lungo video pubblicato sulla pagina Instagram di lei, che mette a tacere definitivamente le voci di una presunta separazione.

Il video

Il conduttore e l'imprenditrice scelgono l'ironia per commentare le indiscrezioni. «Siamo in difficoltà», dice Bonolis nel video. «Che facciamo? Ci separiamo in modo da non smentire questo importantissimo sito di informazione che guida la vita di tutti i nostri giorni con le sue notizie fondamentali del nostro quotidiano, oppure non ci separiamo e mandiamo il sito sul lastrico?». «È un dilemma morale», insiste. «Vabbè pensiamoci», gli fa eco Bruganelli. «Anche perché ce l'hanno detto adesso. Dovremmo parlarne pure con i figli, con la famiglia». «Magari prima che dicessero le fregnacce, anzi le informazioni - si corregge Bonolis - che ci regalano questi siti. Non perdete mai le informazioni di questi siti... fatevi sempre la vita degli altri», aggiunge sarcastico. Comunque, sintetizza Bruganelli, «a oggi non c'è una conferma, non c'è una smentita, non c'è niente». «Fatevi i c.... vostri», conclude Bonolis sillabando la parola senza pronunciarla.

Il post

I rumors della separazione sono cominciati a circolare già qualche tempo fa, in particolare a seguito di un'intervista rilasciata da Sonia: «Io e Paolo viviamo in case separate. Non siamo una cosa sola ma due entità diverse che hanno scelto di vivere insieme e, ora che i figli sono più grandi, possono anche permettersi di riprendere in parte i propri spazi. Non ho mai sentito di esistere in funzione di un uomo…», aveva detto Bruganelli sulle pagine del settimanale Nuovo. Ancora, sul profilo Instagram di Brugarelli era apparso poche ore fa un post che rafforzava l’ipotesi di una separazione: «Il tempo non aggiusta le cose, te le fa capire. A sistemarle devi pensarci tu»