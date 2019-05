di Ida Di Grazia

Live non è la d'Urso

Pamela Prati

Ancora non c'è una foto ufficiale, ma finalmente abbiamo potuto almeno ascoltarne la voce. Durante la quinta puntata diè intervenuto in diretta telefonico ilLa sua presenza era stata anticipata da un comunicato ufficiale di, il fidanzato misterioso diè intervenuto in diretta per difendere la sua fidanzata: «Io sono molto stranito da tutta questa situazione, sono Marco Caltagirone nato a Roma, e io e Pamela dovremmo sposarci fra una settimana.. Sono molto contrariato perché stiamo soffrendo tutti e soprattutto Pamela, non mi va di apparire e in questo momento non posso far uscire delle mie immagini».La D'Urso gli chiede: « Se è vero che sei così discreto, ma allora perché non l'hai sposata in segreto?»«Pamela fa parte di questo mondo che io rispetto - risponde - ed è giusto che lei faccia vedere la sua gioia. Vedere infamate le persone a cui voglio bene è bruttissimo, di tutto il resto se vuoi ne parliamo in trasmissione da te».