Louise Windsor, nipote della regina Elisabetta ha lavorato da giardiniera per tutta l'estate: pagata 6 sterline l'ora

Una notizia poco abituale quella riporata dalla nota rivista britannica The Sun, il giornale d'oltre manica più vicino alle questioni della Royal Family. Secondo la testata con sede a Londra la nipote della regina Elisabetta, Lousie Windsor, 18 anni e 16sima nella linea di successione al trono nonché figlia del più giovane degli eredi della sovrana, Edoardo Windsor, conte di Wessex, avrebbe lavorato tutta l'estate in un centro di giardinaggio percependo la paga minima.

La nipote della regina ha lavorato presso un fioraio con paga minima

The Sun ha riportato anche le voci di chi è riuscito a vedere con i propri occhi una Windsor cimentarsi nel lavoro di giardinaggio, un acquirente ha detto: «sapevo che la crisi del costo della vita fosse aumentato, ma non pensavo che avrei mai visto un nipote della regina lavorare in un centro di giradinaggio». Lady Windsor ha lavorato per poco più di £ 6,83 (circa 8 euro) l'ora come prevede la legge sul salario minimo britannico per i neo maggiorenni. Una cliente servita dalla reale, ha detto: «Non potevo credere che fosse Lady Louise, ho dovuto guardare due volte».

NEW: The Queen’s granddaughter Lady Louise Windsor is to attend St Andrews University to study English, after receiving her A-level results. Her cousin, Prince William, also studied there and met his future wife, Catherine. pic.twitter.com/DQ2MYPfMKg — Cameron Walker (@CameronDLWalker) August 18, 2022

La giovane nonostante il suo status e nonostante viva in una villa da 30 milioni di sterline ha comunque scelto di lavorare nel centro di giardinaggio per diversi giorni alla settimana dopo essersi diplomata prima dell'estate. Proprio ieri Louise Windsor avrebbe inoltre saputo di essere stata ammessa presso la prestigiosa St. Andrews University in Scozia. La notizia sarebbe arrivata mentre la "piccola" Windsor era in compagnia della sua famiglia e della regina, 96 anni, a Balmoral nelle Highlands scozzesi.

