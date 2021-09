Fabrizio Corona, assurde "frecciate" ad Alessandro Del Piero sui social: ecco cosa ha scritto

Fabrizio Corona torna a cavalcare l'onda della polemica. L’ex re dei paparazzi italiani, noto per il suo carattere fumantino, stavolta si è scagliato in modo gratuito su Instagram nei confronti del calciatore Alessandro Del Piero. Lo sportivo veneto, capitano per anni della Juventus, non si è mai reso protagonista di siparietti televisivi trash. Eppure, Corona ha, in questo, il primato.

L’ex marito di Nina Moric, ha voluto commentare il match non particolarmente brillante della sua squadra del cuore, l’Inter, che ha giocato nelle scorse ore contro l’Atalanta, finito 2-2. Il risultato, poco gradito a Corona, è stato commentato via social. Ha quindi repostato un’immagine di Del Piero, oggi apprezzato commentatore tv, sottolineando come lo sportivo avesse un anno meno di lui e fosse «gobbo», uno degli insulti preferiti da parte degli hater della Juventus. Ma non finisce qui. E, per concludere, Corona ha aggiunto alla storia ig l’emoji dell’arcobaleno, forse legate a ipotetici orientamenti sessuali. Parole gratuite e fuori contesto.