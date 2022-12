Roma, Miss Italia a piazza di Spagna incanta cittadini e turisti

Sarà lei o non sarà lei, si sono detti i visitatori che gremivano Piazza di Spagna e la scalinata di Trinità dei Monti questa sera? Lo stupore misto a meraviglia è apparso su tutti i volti quando Lavinia Abate (al secolo Miss Italia 2022) ha scoperto la fascia e ha indossato la coroncina sfoderando il suo sorriso che ha “illuminato” tutti i presenti. L’ ohoh incantato e gli apprezzamenti in italiano unito ai tanti “es hermosa” spagnoli hanno accompagnato la neo miss nello shooting fotografico che ha concesso a fotografi presenti lungo tutta la scalinata di Trinità dei Monti fino in cima.

Napoli, bomba Kvara a Capodanno: il nuovo (e pericoloso) fuoco d'artificio illegale. I carabinieri: «Potenzialmente letale»

«Lavinia, la neo miss Italia è romana e Piazza di Spagna, uno dei posti più belli della capitale, le ha reso giustizia per questa prima su prima uscita e il conseguente primo abbraccio con tutti i suoi concittadini - le parole di Patrizia Mirigliani - Trinità dei Monti è una scalinata che sognano tutti e che ricorda la moda e il glamour di altri tempi, una scalinata e una piazza che racconta Roma e il fascino della Dolce vita e ci sembrava giusto che Lavina potesse augurare da qui un Buon anno nuovo a tutti gli italiani». Tutti affascinati in un bagno di folla interminabile per una Lavinia inondata di flash e di scatti degli smartphone e che il primo dell’anno sarà ospite del programma Rai Uno mattina in famiglia. «La speranza è che per Lavinia, Miss Italia sia il suo debutto in società e che presto le se aprano le porte come lo fu per Annalisa Minetti con Sanremo e come per le le altre miss che parteciparono al concorso del ’97 (Caterina Murino Christiane Filangieri, Elisabetta Gregoraci, Mara Carfagna, Silvia Toffanin e Vincenza Cacace, ndr), lavoreremo per realizzare il suo sogno».

Lo staff della patron Mirigliani inoltre sta lavorando affinché il giorno della Befana per Lavinia possa diventare indimenticabile, portardo i doni ai più piccoli e non particolarmente fortunati (le opzioni sarebbero tra l’Ospedale pediatrico Bambin Gesù e l’Associazione Salvamamme. ndr). Un successo insomma per la miss romana bellissima e talentuosa (che suona e canta benissimo) ancora visibilmente emozionata: «Oggi mi sono emozionata in mezzo a tutta questa gente e nonostante questo sia un titolo che mi inorgoglisce - le parole di Lavinia - sono rimasta e rimarrò sempre con i piedi per terra, mi sentirò sempre parte di coloro che ho incontrato oggi, sarò sempre la Lavinia che hanno conosciuto tutti anni fa. Auguro che il 2023 sia un anno pieno di speranza, salute e serenità per tutti e con qualche sorpresa inaspettata ma che faccia gioire».