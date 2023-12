Miriam Leone ha partorito: «È nato Orlando Leone Carullo, grazie alla vita e a mio marito Paolo»

Miriam Leone ha dato alla luce il suo primo figlio. Il bambino, nato dall'amore con il marito Paolo Carullo, si chiama Orlando. È stata la stessa Miriam Leone ad annunciarlo con un post su Instagram, in cui mostra la manima del bimbo appena nato. L'ex miss Italia scrive: «È nato il nostro bambino Orlando Leone Carullo…Amore infinito… Grazie alla vita, a mio marito Paolo, alla nostra famiglia, al Dott.

Bulfoni, Stefania Del Duca e tutta la squadra delle ostetriche, al dottor Ciralli e tutto il personale meraviglioso dell’Humanitas… Siamo felicissimi».

Chi è il marito di Miriam Leone

Paolo Carullo è una persona molto riservata, ma si sa che è un imprenditore appassionato di musica. È originario di Caltagirone, ha studiato a Milano dove si è laureato in Economia e Finanza e lavora come operatore del mondo finanziario: è Associate Partner, a capo dello sviluppo del business, presso la società Aliante Partner. Appassionato di musica, Paolo è deejay e suona nel gruppo degli Apple Jack Music, in una foto lo si vede scatenarsi nelle percussioni. Gli Apple Jack Music fanno un genere dance elettronica e funky. Vantano diverse collaborazioni, anche importanti, e main stream. Gli Apple Jack hanno firmato, tra gli altri, alcuni brani del film biografico di Chiara Ferragni "Unposted".