Meghan Markle si mostra con il pancione e il piccolo Archie nel giorno del compleanno di Louis Foto

Per la prima volta dalla famosa intervista a Oprah Winfrey Meghan Markle si mostra in strada con in braccio il figlio Archie e il pancione. La moglie del principe Harry è incinta per la seconda volta e la sua bambina nascerà in estate. Le foto, che hanno fatto immediatamente il giro del web, sono state scattate proprio nel giorno del compleanno di Louis, il terzogenito di William e Kate Middleton. Nessuna traccia di Harry, che sarà rimasto a casa nel tentativo di riprendersi dal jet leg.

Meghan Markle, la foto con il pancione e Archie

Harry è rientrato da Londra dove ha assistito ai funerali di suo nonno, il principe Filippo. Ha preso l'aereo subito dopo senza presenziare al compleanno della regina Elisabetta e potrebbe essersi messo in quarantena per sicurezza. Meghan si è mostrata con un look casual e scarpe comode. Tra le braccia anche uno zainetto di quelli che si portano all'asilo.

Per molti non è un caso che Meghan si sia fatta fotografare proprio oggi. Ha sempre spostato l'attenzione su di sé nei giorni più importanti per i parenti del marito. Quando la cugina di Harry ha partorito, Meghan ha annunciato la seconda gravidanza. Sembra, tuttavia, che stia cercando di ricucire i rapporti con la Famiglia Reale soprattutto dopo la morte di Filippo.

Meghan Markle, la telefonata all Regina

La duchessa di Sussex non ha potuto accompagnare il marito perché i medici non le hanno consentito di volare a causa della gravidanza e ha dovuto guardare i funerali in televisione. Secondo un'indiscrezione, avrebbe telefonato alla Regina prima della cerimonia.