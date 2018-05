Meghan Markle, il padre ha avuto un infarto: non andrà sabato alle nozze

Thomas Markle, il papà di Meghan. Tmz è riuscito a parlare direttamente con il padre dell'attrice. L'attacco cardiaco gli impedirà di andare alle nozze della figlia che sabato sposerà il principe Harry d'Inghilterra.



LEGGI ANCHE Meghan e Harry, come da tradizione: dormiranno in hotel diversi la notte prima delle nozze

Thomas Markle aveva fatto un accordo con un'agenzia fotografica ed era stato immortalato nei giorni scorsi mentre guardava al computer immagini dei castelli dei Windsor e mentre si preparava l'abito per le nozze. A Tmz ha detto anche che non vuole mettere in imbarazzo la Famiglia Reale o la propria figlia con lo scandalo delle foto.

