Meghan Markle, il ritorno in Regno Unito passa anche dai social: le mosse della duchessa di Sussex per riacquisire popolarità

Dopo quattro anni di assenza, Meghan Markle è tornata su Instagram.

Una mossa che anticipa un piano ben più grande ed elaborato, pensato per riacquisire la popolarità persa negli ultimi anni.

Il ritorno su Instagram

Si chiama "American Riviera Orchard" il nuovo account Instagram di Meghan Markle. Dopo un'assenza lunga quattro anni, la duchessa di Sussex ha infatti lanciato un nuovo profilo social, non con il suo nome ma con uno pseudonimo. Oltre alla didascalia "by Meghan, The Duchess of Sussex⁣⁣⁣", tutti gli elementi presenti sulla pagina rimandano però a lei stessa, a partire dallo stemma suo e di Harry al video pubblicato nelle storie. Al momento, però, nessun dettaglio è stato rilasciato dai Sussex, anche se già dallo scorso anno erano molte le voci di un possibile ritorno del vecchio blog della duchessa, chiamato "The Tig", abbreviazione di "Tignanello", il suo vino preferito. Così come il suo primo sito, anche "American Riviera Orchard" rimanda alla stessa tematica. "American Riviera", infatti, è il soprannome della costa centrale della California in cui vive la duchessa, mentre "Orchard" in italiano vuol dire proprio "frutteto". Inoltre, secondo quanto riportato da "Vogue", il 2 febbraio 2024 sarebbe stata depositata all'Ufficio brevetti e marchi degli Stati Uniti una domanda proprio per l'inserimento del brand "American Riviera Orchard", che includerebbe tra i prodotti e i servizi stoviglie, libri di cucina, tessuti, marmellate e conserve di frutta. Tutto fa pensare quindi a un sito lifestye, in cui Meghan si racconterà tramite foto, post e storie.

Il piano per riacquisire popolarità

Il rilancio di Meghan Markle non prevede però solo il ritorno su Instagram. Dopo aver perso la credibilità e la popolarità - secondo un sondaggio di YouGov sarebbe il 68% della popolazione ad avere una visione negativa di Meghan -, sembra che ora la duchessa voglia assumere un esperto in pubbliche relazioni per rilanciare il marchio Sussex nel Regno Unito. Un fatto, questo, commentato anche dall'esperta Carla Speight, intervistata da "Express.co.uk". Secondo lei, al centro della strategia della coppia ci sarà la filantropia, per ricordare al pubblico la loro vera identità: «La prima cosa che farei è mostrare il lavoro umanitario che hanno continuato a svolgere, nonostante tutto il resto. Questo è ciò che ha offerto le basi per far crescere la loro relazione. Meghan è un'ambasciatrice delle Nazioni Unite per le donne, Harry vive ancora una vita di servizio. Analogamente a quanto ha fatto Diana, incoraggerei la cooperazione con la stampa per far luce sugli importanti enti di beneficenza che sostengono. Semplicemente non c'è modo che qualcuno possa criticare il lavoro positivo che svolgono, nonostante sia stato ampiamente trascurato negli ultimi anni, a favore di tutto il dramma di Hollywood». Un percorso, questo, non facile, ma sicuramente produttivo: «Ci vorrà del tempo per ricostruire la loro reputazione e la loro fiducia, ma arrivare al cuore di ciò che rappresentano e mostrare coerenza è la chiave».