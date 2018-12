Meghan Markle incinta, il giallo delle gemelle. E i bookmaker sospendono le scommesse

di Silvia Natella

Le voci sulla gravidanza multipla si intensificano:sarebbe incinta di due. Soprattutto dopo che laè apparsa a sorpresa ieri sera aimostrando un pancione troppo grosso rispetto a un normale quinto mese.Secondo alcune indiscrezioni, inoltre, la coppia reale starebbe compilando una lista di nomi solo femminili. Un indizio fondamentale per il sesso del nascituro, che da tradizione non viene mai svelato fino al momento della nascita.felicissimo, avrebbe raccontato agli amici di essere pronto ad affrontare un «doppio problema». In più, si sarebbe lasciato andare definendo i gemelli «miracolosi». Sembra, inoltre che i due abbiano consultato un esperto in fertilità.Meghan sogna di diventare madre da molto tempo, ma avrà il suo primo figlio a 37 anni. Ha sempre desiderato, inoltre, di avere dei gemelli, come la sua migliore amica. I ginecologi, inoltre, spiegano che nel 70% dei casi le donne della sua età danno alla luce gemelli.Intanto ihanno sospeso lesullagemellare di Meghan a causa di un numero anomalo di puntate.