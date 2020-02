Meghan Markle furiosa con il principe Harry: «Ha perso un miliardo di dollari, il matrimonio non durerà»

Meghan Markle avrebbe perso circa un miliardo di dollari e i suoi piani sarebbero andati in frantumi. La fuga in Canada non avrebbe sortito l'effetto (economico) sperato. Secondo quanto ha dichiarato una fonte al National Enquirer, la moglie di Harry, non avrebbe gradito il divieto della Regina Elisabetta di non usare il marchio redditivo Sussex Royal. E si sarebbe sfogata contro il consorte: «Non può farlo. Fai qualcosa, intervieni. Siamo anche noi Reali».



Sono molti a sostenere che la sovrana abbia fatto bene e che Meghan Markle non possa pretendere nulla dopo quello che ha fatto. Ogni rinuncia ha delle conseguenze. Eppure l'ambiziosissima ex attrice avrebbe incolpato suo marito dell'accaduto, nonostante lui abbia lasciato la sua famiglia per lei e sia stato giudicato senza spina dorsale e troppo invaghito.



«Meghan si aspettava di guadagnare un miliardo di dollari dal marchio Royal Sussex, ma la Regina ha ucciso i suoi progetti», avrebbe dichiarato una fonte. «La Regina può avere 93 anni ma governa con un pugno di ferro. Si è sempre rifiutata di consentire ai membri della Famiglia Reale di trarre profitto dalle loro posizioni». E a questa regola non si possono sottrarre nemmeno Harry e Meghan, che - a differenza di William e Kate - non sono stati mai al loro posto e si sono sempre dichiarati insofferenti al protocollo reale.



Meghan ha fatto molta strada: da semplice sconosciuta a protagonista di "Suits" e a duchessa di Sussez. Dietro la fuga, ci sarebbe stata l'intenzione di costruire un vero e proprio impero economico. Sembra che la coppia si sia rivolta a dei legali per ricorrere contro la decisione di Sua Maestà. Per ora Harry è tornato in Patria e presto il resto della famiglia lo raggiungerà in occasione delle nozze della cugina. La resa dei conti potrebbe essere vicina. E c'è chi scommette: «Si può essere certi che si vendicherà della Famiglia Reale», riporta il magazine New Idea.

