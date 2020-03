Harry e Meghan, la Regina li esclude dal corteo reale a Westminster: fuori anche William e Kate

Doveva essere il loro ultimo impegno pubblico all'interno della Royal Family e invece niente, i duchi di Sussex Harry e Meghan, non faranno parte del corteo reale per il rito religioso del Commonwealth Service che si terrà oggi a Londra, nell'Abbazia di Westminster. Non solo: all'ultimo momento e senza alcuna spegazione, dalla lista del corteo solenne che accompagnerà la Regina in chiesa, la cosiddetta Queen's Procession, non faranno parte non solo i duchi di Sussex ma anche i duchi di Cambridge: ossia il principe William, fratello maggiore di Harry, e la consorte Kate. Entrambe le coppie erano inserite invece nella processione nel 2019.

Mentre quest'anno, dietro Sua Maestà, ci saranno solo il principe Carlo con Camilla, il premier Boris Johnson e figure del clero e delle istituzioni. L'esclusione in extremis anche dei Cambridge non è stata spiegata da Buckingham Palace né da Kensington Palace. Un vero colpo di scena.

Doveva essere una festosa reunion per Harry e Meghan da quando è stata annunciata a gennaio la loro intenzione di fare un «passo indietro» dai rispettivi doveri di membri attivi della Famiglia Reale britannica. Dopo la cerimonia a Westminster, riporta la Bbc, comunque Harry e Meghan dovrebbero fare ritorno in Canada, dove hanno deciso di risiedere, e dove si trova il figlio Archie, che non ha seguito i genitori in questo viaggio nel Regno Unito. In base agli accordi raggiunti, Harry e Meghan manterranno l'uso del Frogmore Cottage, nella tenuta di Windsor, e parteciperanno ad eventi pubblici, sebbene la loro presenza non verrà considerata un dovere ufficiale. Gli accordi verranno poi rivisti l'anno prossimo. Nel loro "tour di addio", Harry e Meghan hanno preso parte a numerosi eventi, compreso gli "Endeavour Fund Awards" e un festival musicale militare alla Royal Albert Hall di Londra.



Ultimo aggiornamento: 17:02

© RIPRODUZIONE RISERVATA