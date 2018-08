Salvini in vacanza con Elisa:â€‹ coccole bollenti sotto l'ombrellone

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il settimanale Chi pubblica in esclusiva nel numero in edicola da mercoledì 8 agosto le foto delle coccole bollenti che il ministro degli Interni Matteo Salvini, sempre più innamorato, scambia con la fidanzata Elisa Isoardi sotto l'ombrellone di uno stabilimento balneare di Milano Marittima, dove la coppia ha trascorso parte delle vacanze. «Altro che Maiorca, a Milano Marittima e in Romagna si passano le migliori vacanze del mondo!», ha dichiarato il vicepremier e ministro dell’Interno dopo esser stato bollato come “indesiderato” dall’isola spagnola. Vacanze tutte italiane per lui che dopo Milano Marittima, andrà alle Isole Tremiti. Intanto è in Romagna con la fidanzata Elisa Isoardi e il figlio Federico.Dopo il bagno di folla (più di 3 mila persone) alla Festa della Lega di Cervia, Salvini ha trascorso qualche giorno di vacanza con la conduttrice tv, sempre assediato da ragazzi affamati di selfie. Tra un comizio e una cena romantica a Il Pirata (a base di pesce crudo), Salvini e la Isoardi si sono divertiti in spiaggia e a bordo di un motoscafo. Al sole o sotto l’ombrellone, ma sempre abbracciati e si sono mostrati innamorati come non mai. I due hanno già preso casa insieme nel centro di Roma e, per la prima volta, convivono ufficialmente. Senza clamore, sempre per non creare problemi ai due figli del vicepremier, Federico e Mirta. In attesa della consacrazione a first lady della Lega (matrimonio in vista?), Elisa è impegnatissima anche sul fronte del lavoro con “La prova del cuoco”, la sua prossima grande sfida.