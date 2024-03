Martin Castrogiovanni: «Proposta di matrimonio? Mia moglie Daniela stava per bere l'anello»

«Eravamo a Mendoza (Argentina), le ho inserito l'anello che mi aveva regalato mia madre nel mate. Lei lo stava quasi per bere». Martín Castrogiovanni racconta la proposta di matrimonio a Verissimo.

In studio arriva insieme alla moglie Daniela. Il conduttore ed ex rugbista parla anche del rapporto speciale che ha con Rocco, il figlio che Daniela ha avuto da una precedente relazione.

Il rapporto con il figlio della moglie Daniela

"Rocco ha un papà e una mamma. Io penso di essere più un amico che un papà per lui, ma abbiamo un bellissimo rapporto fatto di rispetto e affetto", afferma Martin Castrogiovanni. "Hanno un bellissimo rapporto", conferma Daniela. Il conduttore ed ex rugbista aggiunge: "Abbiamo una bellissima relazione anche con il papà di Rocco. Credo che sia importante per lui vedere una famiglia unita".

L'incontro

“Stavo in un periodo in cui non volevo affrontare quello che mi era successo (lasciare lo sport)”. Questo il momento in cui incontra Daniela. Lei aggiunge: “Ci siamo conosciuti in maniera bizzarra, un amico ha fatto una videochiamata in cui mi sono trovata e l’indomani mi sono trovato un messaggio di lui”. Un paio di mesi dopo si conoscono di persona. Lui la bacia e capisce che era "la donna della sua vita".

La proposta di matrimonio

Come è avvenuta la proposta di matrimonio? “Lei è scoppiata a piangere ed ha impiegato un po’ a rispondere". Lui è rimasto in dubbio: «Le chiedevo: "È un NO o un Si”». Poi sul figlio 19enne di Daniela ha confessato: “Io dico a tutti che Rocco è mio figlio, lui ha un papà e una mamma io spero che sono più un suo amico ma c’è una bellissima relazione di rispetto ed anche con il padre c’è un buon rapporto. Siamo molto uniti e sempre insieme. È un segnale importante da dare”.

Le nozze

Martin Castrogiovanni e Daniela Marzulli si sono incontrati la prima volta 2019, grazie ad alcuni amici in comune. Nel 2020 hanno deciso di sposarsi, con una cerimonia intima nella location Tre Croci, una frazione di Vetralla, in provincia di Viterbo. “Daniela è la persona per la quale devo lottare, è una donna bella e intelligente. Lei mi sta dando tante emozioni, che non mi ha dato mai nessuno nella mia vita. Sono molto innamorato di Daniela e sono molto felice con lei. Abbiamo ancora tanto da condividere”, ha raccontato Martin Castrogiovanni nel salotto Silvia Toffanin. “L’amore mi sta aiutando tantissimo a crescere, a capire i miei errori. Io e Daniela cresciamo insieme”, le parole dedicate alla moglie.