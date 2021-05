Marina La Rosa nuda (e polemica) su Instagram: «Basta essere quella intelligente, voglio fare come le altre»

Marina La Rosa, la "gatta morta" del primo Grande Fratello, torna a provocare a più di 20 anni di distanza dalla fortunata partecipazione al reality di Canale 5. Su Instagram, infatti, ha pubblicato una foto in cui si mostra coperta solo da un asciugamano, accompagnata da una didascalia destinata a far discutere: «"Il tuo profilo Instagram è fantastico, foto carine e poi scrivi benissimo, davvero, scrivi proprio bene, si vede che sei una persona molto intelligente". Ecco io non voglio essere più l’intelligente, io voglio fare come quelle che hanno milioni di followers e vengono pagate per postare una foto o una storia».

La polemica - L'ex gieffina, che si mostra ai follower con una foto dall'alto tasso di sensualità, prosegue: «Voglio essere come con la bocca gonfia tutte uguali, voglio essere fi*a (ah vero, io sono già una fi*a pazzesca). Un mio amico mi ha detto "smetti di postare ste foto inutili tue e del gatto fai vedere le te**e e il cu*o e vedrai come aumentano i followers". Io però le te**e ed il cu*o non ce l’ho quindi faccio finta che esco dalla doccia». Marina La Rosa conclude il post chiamando in causa l'attrice Brenda Lodigiani, che in un post precedente aveva attaccato l'utilizzo di Instagram a scopi pubblicitari: «Hai visto @brenda_lodigiani... quanto mi piacerebbe tu facessi una foto uguale alla mia! E quanto mi piacerebbe se ci chiamassero per una collaborazione di accappatoi o, ancora meglio, ceramiche per ce**i».