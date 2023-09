Mara Venier e Nicola Carraro: «Alla famiglia di mio marito non piacevo, per gli amici non ero all'altezza, così parlai con sua madre»

L'amore esiste. E Mara Venier ne è la controprova. «Nessuno ci dava due lire tutti pensavano che io fossi innamorata dei suoi soldi e che ci saremmo lasciati presto.

Dopo 23 anni di amore e 17 di matrimonio siamo ancora qui». Lei, la signora della Domenica In (pronta a ripartire domenica 17 settembre) e l'editore e produttore cinematografico Nicola Carraro.

L'incontro

Tutto cominciò una sera. A cena. Era il 19 settembre 2000. Ma «quando l’ho visto entrare, vestito con il blazer, mi sono detta: “Ma questo è un cumenda, cosa c’entro io con lui...”». Poi Nicola l'accompagna a casa e Mara lo fa salire. Ma come assicura al Corriere della Sera lo stesso Carraro: «Non è successo niente». Mara lo ha semplicemente intervistato su tutta la sua vita. «È stata la mia fine: a quel punto lei sapeva tutto di me».

Quella sera nasce qualcosa tra di loro ma Mara Venier un giorno, a modo suo, ha voluto ricordargli che: «Io resto una pescivendola». Una frase che voleva dire una sola cosa: «Io sono sempre stata anarchica, libera, indipendente, famiglia semplice. Volevo essere chiara».

La famiglia contro

Una frequentazione con una donna di spettacolo che non piace alla famiglia di lui che preferirebbe altro. Ma alla fine vengono paparazzati mentre si baciano a Campo dei Fiori. Novella 2000 fa lo scoop. E loro escono allo scoperto. «Edwige Fenech mia ha detto “È l’uomo giusto per te”». Ma non è tutto rose e fiori: «Alcuni amici di Nicola mi consideravano inadatta. Non mi invitavano alle cene, perché non ero all'altezza». Un giorno Mara ha pure chiesto appuntamento alla mamma di Nicola per dirle che il loro era amore e non c'era altro interesse. Un sentimento forte che Mara capisce nel loro primo Natale a Santo Domingo. Lei gli fa una domanda: «Cosa hai fatto qui tutti questi anni?». Lui risponde così: «Ho letto tutti i libri che non avevo letto». E così Mara cade ai suoi piedi...

La gelosia

Capitolo gelosia. Al Corsera Carraro ammette di non essere geloso. Per niente. «La verità è che lei non mi ha mai dato motivo di essere geloso e soprattutto trovo folle la gelosia retroattiva. Quanto ai suoi ex, con Arbore c’è grande stima e rispetto; Jerry lo conosco da tanto tempo, quando ancora facevo il produttore cinematografico. Siamo amici». E Mara? «Io sono stata gelosissima nella mia vita, specialmente delle ragazze coccodè nel programma di Arbore. Ora proprio no. Nicola non me ne dà motivo, e poi il nostro rapporto è basato sulla fiducia e su un accordo preciso: ciascuno di noi mantiene i propri spazi».

Il matrimonio

Un amore il loro celebrato a Roma nel giugno 2006 dall'allora sindaco Walter Veltroni: «Io mi sono sposata a 17 anni col padre di mio figlio, ma non è finita bene, ero così giovane - ricorda Mara Venier sempre al Corsera - Poi mi sono sposata con Jerry Calà a Las Vegas, ma non era valido in Italia. Poi nessuno mi aveva più chiesto in moglie, e ormai non ci pensavo proprio più».

Nobile il sentimento di Nicola Carraro: «Sapevo che l’avrei sposata. Non solo per il grande amore che nutrivo e nutro per lei, ma per una forma di rispetto. E volevo darle una sorta di riscatto, ripagarla per alcune cose ingiuste subìte».

Crisi? Una, grande. Ma è finita bene: «Il vero momento duro nella nostra storia è stata una vacanza in Sardegna. Una brutta estate, liti continue. Quando siamo tornati, ho detto: “Qui ci dividiamo. Siamo troppo diversi”. Ma dopo tre giorni mi ha chiamato un suo amico per dirmi che Nicola stava male, sono corsa da lui e ci siamo dimenticati di tutto».