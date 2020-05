Madonna choc, la foto seminuda in pieno lockdown stupisce i fan. Asia Argento: «Ti amo»

Madonna choc su Instagram con una foto seminuda in cui si intravede il seno. La popstar nota da sempre per la sua capacità di provocare l'opinione pubblica ha condiviso uno scatto molto hot in cui è seduta, con i capelli spettinati, in mutande e reggiseno trasparente. La posa è esplicita e può far storcere il naso a più di qualche fan, ma ci sono anche quelli che manifestano il loro gradimento come Asia Argento.

L'attrice e figlia del regista horror ha commentato in italiano con un «Ti amo». Nella didascalia che accompagna l'immagine, invece, la cantante fa riferimento al lockdown da coronavirus e allo stato del suo guardaroba. «Ecco la situazione attuale del mio armadio», scrive.



Tra i fan della popstar c'è chi le scrive che anche così è la creatura più meravigliosa del mondo e chi le chiede di coprirsi. L'attenzione, tuttavia, è catturata in ogni caso. Louise Veronica Ciccone ha sempre colpito per il suoi look trasgressivi e continua a stupire anche a 61 anni.

Ultimo aggiornamento: 24 Maggio, 11:30

