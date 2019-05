Alessia Macari-Oliver Kragl, lite furiosa la prima notte di nozze: arriva la polizia

Prima notte di nozze con lite e telefonata al 113 per la showgirl Alessia Macari e il calciatore Oliver Kragl che ieri sono convolati a nozze a Foggia, città dove gioca l'attaccante. All'alba è giunta ai centralini della polizia di Stato una richiesta di intervento in Via Trinitapoli presso la sala ricevimenti Tenimento San Giuseppe, per una lite tra coniugi. La richiesta di soccorso - a quanto si apprende - pare sia stata fatta dalla showgirl.



Guarda il video con le storie pubblicate su Instagram dalla coppia la mattina seguente

acceso diverbio per futili motivi col marito nel corso del quale sarebbero volati pesanti insulti. La donna aveva già provveduto a chiamare un taxi manifestando ai poliziotti l'intenzione di voler tornare a casa, portandosi dietro alcuni regali di nozze. Prima di farlo è risalita nella stanza della sala ricevimenti per riprendere la fede e l'anello di fidanzamento di grande valore che nella concitazione del momento aveva dimenticato.







A quel punto, grazie anche all'intervento degli agenti delle volanti, i due si sono riappacificati e la donna ha rinunciato a tornare a casa. Pare che al momento dell'arrivo della polizia la stanza dei neo coniugi fosse completamente a soqquadro.

