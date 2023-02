Luisa Ranieri, la dieta e i segreti di bellezza a 49 anni: sport e alimentazione, così si mantiene in forma

A Sanremo è stata la vera star della finale. Luisa Ranieri è scesa dalle scale dell'Ariston e ha incantato tutti. Se con "È stata la mano di Dio" di Sorrentino si era guadagnata la candidatura al David di Donatello come miglior attrice non protagonista, con il ruolo di Lolita Lobosco nella fortunata serie di Rai Uno ha conquistato il cuore di milioni di italiani. Che vedendola sul palco del Festival sono stati rapiti dalla sua bellezza oltre che dalla sua preparazione. «A 49 anni come fa a mantenersi così in forma?», è stata la domanda più in voga sui social mentre era al fianco di Amadeus. La verità è che non si fa ossessionare da diete né dallo sport come invece fanno tante altre colleghe. Ma l'attenzione e la cura del corpo non mancano mai. Anche per questo è seguita da anni da una nutrizionista.

Luisa Ranieri e lo sport

Cerca di allenarsi sempre con costanza, nonostante per alcuni anni (quando le sue figlie erano piccole) riuscisse a farlo meno, circa tre ore al mese. Sui social si fa vedere spesso durante le sue corse o le camminate, che a volte coinvolgono anche il marito Luca Zingaretti. Nella sua vita ha provato di tutto, dalla pre-pugilistica al pilates fino alla ginnastica a corpo libero. Dopo la dieta è tornata in forma in fratta con il gyrotonic, un'attività che combina yoga, nuoto e danza. «Sono molto incostante - aveva raccontato a Vanity Fair -. Di solito ne scelgo uno e lo porto avanti per un anno, poi mi annoio e comincio daccapo»

La dieta di Luisa Ranieri

Frutta e verdura di stagione e attenzione a come abbina gli alimenti durante i pasti: sono questi i segreti dell'alimentazione dell'attrice. «Per esempio mangio un'insalata cruda prima di una frittura di pesce, ma senza pane. Oppure spaghetti alle vongole a cena, preceduti da cetrioli o finocchi conditi con olio e limone», ha raccontato a Ok Salute. Con la pasta sceglie le verdure amare perché aiutano il fegato ad assorbire meno gli zuccheri dei carboidrati. E ama le spezie, che sono acceleratori della digestione. Al pane non rinuncia quasi mai ma lo preferisce tostato. Insomma, nessuna dieta maniacale ma semplicemente un'attenzione all'alimentazione e alle quantità.

La pelle e il relax

Poi c'è la skin care: a quella Luisa Ranieri dedica una ventina di minuti al giorno, divisa tra mattina e sera. Il segreto per una pelle praticamente senza rughe sono la crema idratante che mette prima del trucco e una mousse con cui deterge il viso. Al mare, obbligatoria la crema solare se prende sole direttamente sul viso. Ama i massaggi e in passato si è anche affidata a osteopati per sciogliere delle contratture. Nonostante il lavoro, non trascura mai le figlie: per questo motivo spesso rinuncia a dei lavori perché le sue priorità sono e saranno sempre le bambine. Emma è nata nel 2011 e Bianca nel 2015.

«Invecchiare? Vuol dire che hai vissuto e non sei morta. Vivo i cambiamenti come tutte le donne, non me ne preoccupo nonostante il lavoro che faccio, non sono il mio core business, vivo alla giornata e assaporo la vita intensamente. Quando invecchierò farò i conti con l'età - ha detto a Vanity Fair -. Ho un approccio di mantenimento, cerco di preservarmi il più vicino possibile come adesso, mi piaccio così e se vedo spuntare la rughetta non è un dramma, non mi soffermo su quello che dice lo specchio. La bellezza e l'estetica non sono una gabbia in cui chiudersi, voglio vivere e mangiare serenamente e chi se ne frega»