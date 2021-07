Dramma a “Uomini e donne”, nozze rimandate per Luisa Monti: «Ho scoperto di avere un tumore»

Uomini e Donne, Luisa Monti annuncia di aver rimandato le nozze con Salvio Calabretta e racconta il suo dramma: “Ho un tumore”. L’ex dama del trono over di “Uomini e donne” Luisa Monti ha scoperto di essere malata e ha rimandato l’imminente matrimonio con Salvio Calabretta, conosciuto sotto i riflettori della trasmissione.

Dramma a “Uomini e donne”, Luisa Monti: «Ho scoperto di avere un tumore»

Luisa Monti e Salvio Calabretta erano recentemente ritornati a “Uomini e donne”, dove si sono conosciuti e innamorati, per annunciare le prossime nozze. Le celebrazioni dell’evento però devono essere rimandate dato che Luisa ha scoperto di essere malata.

Luisa Monti, ha raccontato al “Magazine di uomini e donne”, di essersi sottoposta a dei controlli dato che sia il padre che la madre sono divenuto a mancare per colpa del cancro e anche lei un passato ha già avuto un tumore maligno alla tiroide. Le analisi svolte, per fortuna ancora in tempo, hanno quindi rivelato un tumore al seno e a breve l’ex dama si sottoporrà a un intervento presso l’ospedale Gemelli di Roma.

Luisa Monti, circondata dall'affetto di parenti e amici, è comunque molto positiva e ha fatto sapere che il matrimonio col fidanzato Salvio Calabretta è stato soltanto rimandato...