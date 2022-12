La principessa Leonor di Spagna innamorata di Gavi? La favola tra l'erede al trono e il calciatore del Barcellona

Se è una favola è di quelle vere. Di quelle che tutti vorrebbero vivere e poter raccontare. La principessa che si innamora di un comune normale. O quasi. La principessa ereditaria si chiama Leonor, è la figlia del Re di Spagna Felipe. Lui? Pablo Páez Gavira detto Gavi, nuovo asso calcistico del Barça e della Nazionale spagnola di Luis Henrique eliminata da poco al Mondiale in Qatar.

Secondo il magazine tv Socialité la principessina, appena 17enne avrebbe perso la testa per il quasi coetaneo calciatore bello e possibile. Sempre secondo indiscrezioni in arrivo dalla vicina Spagna, l’erede al trono non solo avrebbe una cartella piena di sue foto, ma si sarebbe spesa nel consolarlo subito dopo l’eliminazione della Spagna dai Mondiali.

La maglietta in regalo

La stellina del calcio iberico, invece, avrebbe regalato a re Felipe, in visita negli spogliatoi, una sua maglietta per la futura regina.

Ma come sarebbe visto un eventuale amore tra Leonor e Gavi? In Spagna dicono bene perché avrebbe una forte valenza simbolica, di unione. E chi conosce le vicissitudini del Paese sa bene anche il perché: lei futuro capo dello Stato spagnolo, lui giocatore del Barça, uno degli emblemi dell’indipendentismo catalano.

Ma c’è anche a chi questa favola non piace. Proprio per niente. E così se da una parte c’è l’entusiasmo dei media e di tantissime fans che sognano questo grande amore, dall’altra ci sarebbero le cosiddette fonti autorevoli che parlano di altro.

Secondo la giornalista Pilar Eyre, la principessa Leonor avrebbe - come scrive anche il settimanale Oggi - ormai archiviato l’intesa con un ragazzo conosciuto al college che frequenta, nel Galles. E avrebbe una «relazione romantica con uno studente universitario inglese», fratello di una compagna di classe. Felipe e Letizia per ora guardano con indulgenza alle prime passioni della figlia.