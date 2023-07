Leonardo Di Caprio e Neelam Gill, la modella smentisce il flirt su Instagram: «Non sono la sua nuova fiamma»

Neelam Gill, modella britannica di origini indiane, ha messo a tacere via social network le voci della presunta love story con Leonardo Di Caprio. La 28enne e l'attore premio Oscar erano stati fotografati insieme nei giorni scorsi a bordo di una barca in Sardegna.

Subito gli scatti avevano alimentato voci infuocate circa un flirt tra i due. Tanto che Neelam ha deciso di intervenire mettere fine ai rumors sempre più insistenti.

Tra le storie su Instagram la 28enne ne ha pubblicata una che non lascia spazio alle interpretazioni. «Solo per chiarire eventuali voci - ha scritto - non sono la 'nuova fiamma' di Leonardo DiCaprio. In effetti, ho una relazione impegnata con un suo buon amico, da molti mesi ormai. L'unico motivo - ha aggiunto - per cui siamo stati fotografati nello stesso posto è perché sono stata lì con il mio partner». E Per concludere: «Spero che questo chiarisca tutte le false storie».

Chi è la vera fiamma

Secondo fonti citate dal periodico statunitense People, la vera love fiamma di Leo Di Caprio sarebbe la top model Gigi Hadid. I due appaiono sempre più spesso a feste e ricevimenti insieme. Dove arriva l'una, poco dopo si presenta l'altro. E viceversa. Ma a giugno, sia la Hadid che la Gill erano state viste entrare in un esclusivo ristorante londinese, poco prima che arrivassero la star di Hollywood e i suoi genitori.