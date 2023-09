Lady Diana, il maglione con la pecora nera venduto all'asta a 143mila dollari: ecco la sua storia (dalla partita di polo al remake di qualche anno fa)

Venduto. La pecora nera di Lady Diana vola all'asta: il maglione indossato dalla principessa del Galles quando era ancora Diana Spencer, giovanissima fidanzata al principe Carlo, è stato battuto da Sotheby's per un milione 143 mila dollari, oltre venti volte la stima di partenza, e questo senza tener conto dei diritti di asta. Il pullover è stato venduto durante un'asta online dedicata a una serie di «icone della moda».

Il pullover diventato iconico

Il pullover rosso firmato Warm & Wonderful è considerato uno dei pezzi iconici del guardaroba della principessa. Tante pecore bianche e solo una nera: quasi un presagio se si pensa al ruolo della principessa, sempre un'outsider rispetto alla famiglia reale di cui era entrata a far parte. La prima vola lo indossò a giugno del 1981 per una partita di polo dell'allora fidanzato Carlo che un mese e qualcosa dopo sarebbe diventato suo marito. Diana era talmente affezionata al maglione che quando si rovinò lo rimandò alla casa madre per chiedere una riparazione: la Warm & Wonderful gliene mandò invece uno nuovo, dove la pecora nera, come si può vedere negli scatti delle altre volte che il capo fu indossato, era posizionata diversamente.

Dagli anni Ottanta a oggi

Dopo la famosa partita di polo, il maglione originale andò a ruba: 500 pezzi venduti in pochi giorni. E qualche anno fa, dopo quasi 40 anni, il capo fu riportato in auge dalla quarta stagione della serie The Crown, scatenando - di nuovo - la "Diana mania". Così il marchio Rowing Blazers ne ha lanciato sul mercato una nuova versione, il Warm & Wonderful Sheep jumper a 425 euro, disponibile solo su ordinazione che è, ovviamente, andato a ruba anche lui.