Kate e William, tutta la verità sul periodo separati: «Lui la lasciò per telefono»

«Non possiamo andare avanti, non funzionerà e non sarebbe giusto per te». Sembrano le parole del vostro ultimo fidanzato ma sono quelle che si è sentita dire (al telefono) l'attuale duchessa di Cambridge nonché papabile futura regina del Regno Unito, Kate Middleton. E a dirgliele fu proprio quello che poi è diventato il marito e padre dei suoi figli, William che, come un qualunque adolescente smidollato, per lasciarla quando entrambi erano poco più che ventenni nemmeno ebbe la decenza di incontrarla di persona.Lo rivela Christopher Andersen, esperto della famiglia reale nel libro "William & Kate. Una storia d’amore regale".Pare che William all'epoca (2007) cercò consigli da papà Carlo e dalla reale nonna Elisabetta ed entrambi gli dissero di non affrettare i tempi. La rottura del fidanzamento, oltre a fare scalpore non rese certo felice Kate (tanto più che la telefonata le arrivò mentre era al lavoro) ma la ragazza fece tesoro dei consigli di sua madre, da allora adottati da un po' tutte le ragazze lasciate del mondo: mettiti un paio di tacchi ed esci. E in effetti la leggenda vuole che Kate, anche se con la morte nel cuore, apparentemente si diede alla pazza gioia finendo su tutti i rotocalchi immortalata in tutti i locali più trendy di Londra (e di Ibiza, dove raggiunse il fratello James). Una strategia vincente, se consideriamo com'è finita.