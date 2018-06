Kate e Meghan, chi è la più bella del reame? Gara di stile al compleanno della Regina

Occhi puntati su Kate Middleton e Meghan Markle, nel giorno del Trooping the Colour, la tradizionale parata militare per celebrare il compleanno della regina Elisabetta che in realtà è nata il 21 aprile del 1926.

Famiglia reale al completo per la sfilata in carrozza.



Le duchesse appaiono più belle che mai: Kate in turchese affianco a Camilla e Meghan in rosa pesca, accando al neo marito Harry. Immancabili i tradizionali cappellini. E sui social si fa a gara: chi è la più bella del reame?

