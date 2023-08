Kate Middleton ignorata all'ingresso della scuola dei figli: i papà più interessati ad un'altra mamma

Kate Middleton suscita senza dubbio molto scalpore e interesse ovunque vada, ma secondo quanto riferito non è stato così all'ingresso della scuola. Quando il principe George e la principessa Charlotte frequentavano la scuola di Thomas's Battersea, nel sud di Londra, venivano regolarmente accompagnati da Kate, nel tentativo di dare ai bambini un'educazione quanto più “normale” possibile.

Tuttavia, mentre la maggior parte delle persone rimarrebbe scioccata nell'incontrare la Principessa del Galles fuori dell'istituto dei propri figli, i papà erano apparentemente indifferenti, poiché interessati ad un'altra delle mamme.

La modella

Un genitore, che è voluto rimanere anonimo, aveva detto al The Mail: «Nessuno dà una seconda occhiata a Kate quando lascia la scuola. Abbiamo una modella di Victoria's Secret che fa la corsa scolastica, e i papà sono molto più interessati a lei». Kate e William si sono fermati più volte alla fine delle lezioni per dare una mano con l'organizzazione degli eventi scolastici nel corso degli anni. Una fonte reale aveva confidato alla rivista OK!: «Lei [Kate] proviene da una famiglia solidale, quindi è molto appassionata di questi particolari eventi. Come genitori, sono anche molto bravi a rimboccarsi le maniche e aiutare con giornate sportive, raccolte fondi e cose del genere. Cercano di essere semplicemente genitori normali alle prese con la ruotine di tutti i giorni».

Una famiglia “normale”

Anche il commentatore reale Duncan Larcombe ha raccontato come l'infanzia di Kate sia stata un "modello" per i suoi tre figli. Ha aggiunto: «È una mamma molto attiva, quindi si assicura sempre di essere lei ad accompagnare i bambini a comprare le scarpe per la scuola e a fare scorta di cancelleria. Tutto è molto semplice con William e Kate. La coppia reale sta crescendo i loro figli come una classica famiglia borghese britannica»