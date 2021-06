Justin Bieber e Hailey, vacanze da sogno in Grecia: suite milionaria e letto a bordo vasca

Tra Mykonos, Milos, Ios e Santorini, Justin e Hailey Bieber si stanno godendo una vacanza rilassante e amorosa, immersi nelle acque azzurre delle isole greche. “Grazie per essere l’essere umano più adorabile sulla faccia della terra”, ha scritto il cantante 27enne sotto un post che li ritrae in tutta la loro avvenenza, felici e spensierati, tra case bianche e mare blu, in una suite milionaria, a Ios (la più prestigiosa dell’hotel a 5 stelle Calilo) con una piscina in marmo tutta per loro, un letto matrimoniale a bordo vasca, un bar privato e una doccia con acqua fresca che sgorga tra le rocce.

Tommy Hilfiger, Guess e Versace

La signora Bibier (Hailey Rhode Baldwin) è una modella super top statunitense. Figlia minore dell’attore Stephen Baldwin e nipote del più noto Alec, Hailey, a 24 anni, ha già lavorato come volto per i marchi Tommy Hilfiger, Guess e Versace.

Los Angeles

E ha concesso ai suoi fan qualche posa su Instagram, insieme con il marito, cantautore, musicista e attore canadese, 27 anni, popstar assoluta. Justin non ha badato a spese per assicurare alla sua signora una vacanza da sogno, prima di tornare a Los Angeles, in un albergo ricavato nella roccia e circondato da sei miglia di spiagge dorate.

Bikini zebrato

Dettagli di una residenza da sogno che la fashionist ha ampiamente postato sui social, mostrandosi in un bikini zebrato, mozzafiato a bordo della piscina che si affaccia sul mare e su Papas Bay. Scatti anche sotto la doccia tra le rocce, servita con asciugamani di Jo Malone toiletries o sorseggiando un drink per rinfrescarsi dal solleone greco. E quando cala il sole, per i piccioncini, rifugio nella suite che è stata realizzata con 180,000 mattonelle in marmo, dopo un anno di lavori. Nonostante l'attenzione alla linea, la modella non si è negata i piaceri della cucina e del vino dell’isola. Nelle sue Insta Stories, calici di rosé accompagnano pane artigianale, carni arrosto e verdure. E per evitare la routine, la coppia top si è concessa un diversivo: gita su uno motoscafo e picnic con pasta al pomodoro e patatine fritte. Tutto ampiamente documentato, nonostante dovesse essere una “segreta” fuga d’amore.

