Jennifer Lopez e Ben Affleck si sono sposati a Las Vegas: i figli di entrambe le star presenti alle nozze (in Cadillac)

Matrimonio in Cadillac per Jennifer Lopez e Ben Affleck: la cantante e attrice ha sposato il suo due volte fidanzato allo scoccare della mezzanotte tra sabato e domenica in una cappella «drive through» di Las Vegas. Lo ha confermato la stessa JLo dopo che indiscrezioni eranno apparse sulla stampa tabloid. «Dopo aver fatto la fila con altre quattro coppie per ottenere la licenza matrimoniale ce l'abbiamo fatta per un pelo», ha annunciato la Lopez sulla sua newsletter proclamando Las Vegas «la capitale mondiale dei matrimoni».

Jennifer Lopez and Ben Affleck Obtain Marriage License in Las Vegas https://t.co/ETpTnuaHCw — People (@people) July 17, 2022

I figli di entrambe le star erano presenti alle nozze alla Little White Wedding Chapel rimasta aperta per qualche minuto in più oltre lo scoccare dei dodici rintocchi per permettere alla coppia «Bennifer» di scattare qualche foto sulla Cadillac rosa «evidentemente usata dal re in persona».

La cappella è una meta obbligata per nozze di celebrità. Fondata negli anni Cinquanta ha sposato oltre 800mila persone tra cui Frank Sinatra, Judy Garland, Mickey Rooney, Michael Jordan, Britney Spears, Bruce Willis e Demi Moore. Il re sarebbe Elvis Presley che in vita avrebbe posseduto svariate Cadillac rosa. La Lopez e Affleck si erano impegnati a sposarsi lo scorso settembre dopo un ritorno di fiamma della loro relazione sbocciata all'inizio degli anni 2000.