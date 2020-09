Brad Pitt e Jennifer Aniston, flirt in diretta streaming: «Vuoi salire da me?»

«Sei davvero carino, saliresti da me?». Per un momento i fan della relazione tra Brad Pitt e Jennifer Aniston hanno sperato nel ritorno di fiamma. I due si sono incrociati, 15 anni dopo il divorzio, per un evento di beneficenza a sostegno dell'associazione Core. In diretta streaming assieme ad altre personalità di Hollywood come Julia Roberts, Morgan Freeman, Sean Penn, Shia LaBeouf e Matthew McConagughey, hanno interpretato una scena del film Fuori di Testa, in cui i due protagonisti sono impegnati in un focoso flirt. «Hai sempre saputo che ti trovavo carino, sei così sexy, verresti da me?».





La chimica tra i due si era notata già all'inizio dello streaming quando Brad ha salutato la sua ex moglie con un ironico «Ciao Aniston!», prontamente corrisposto da un «Ciao Pitt, come stai?», da parte dell'attrice che coglie lo scherzo e risponde a tono. Eppure i fan della coppia dovranno rassegnarsi che il ritorno di fuoco non ci sarà: Brad sembra molto preso dalla sua nuova fiamma, la modella tedesca, Nicole Poturalski e più volte ha smentito voci di un ritorno con la Aniston.





Ultimo aggiornamento: 15:17 © RIPRODUZIONE RISERVATA