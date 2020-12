Jennifer Aniston, bufera sull'addobbo di Natale a tema Covid. I fan: «Come puoi scherzare sui morti?»

Jennifer Aniston è stata criticata dai fan per aver pubblicato una foto di un ornamento per albero di Natale a tema coronavirus. L'attrice di Friends, 51 anni, è stata etichettata come 'fuori dal mondo' e 'sciocca' per aver condiviso uno scatto di un ornamento in legno inciso con 'La nostra prima pandemia 2020' durante la pandemia COVID-19 in corso.

Un fan ha scritto: «Jennifer Aniston è una dannata sciocca per aver pubblicato quell'ornamento sulla sua storia ...». O ancora: «Salutiamo la nostra prima pandemia del 2020,dove sono morte milioni di persone! festeggiamolo su un ornamento di Natale! ». Un altro follower ha scritto: «Perché Jennifer Aniston parla della" nostra prima pandemia "come se fosse un baby shower?».

