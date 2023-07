Dolph Lundgren, l'Ivan Drago di Rocky sposa la sua personal trainer (di 40 anni più giovane)

L'attore svedese Dolph Lundgren, noto per i suoi ruoli in "Rocky IV" del 1985 e "Creed II" del 2018, si sarebbe sposato con la personal trainer Emma Krokdal (25 anni). Lundgren, 65 anni, per tutti Ivan Drago, è stato visto in vacanza a Mykonos, in Grecia, con le sue due figlie Ida, 27, e Greta, 21, insieme alla nuova moglie, Krokdal, 25.

In una foto, Lundgren e Krokdal portano le fedi nuziali. La coppia nelle storie si mostra felice - entrambi sono vestiti di bianco - e Lundgren tiene un sigaro in bocca mentre indica la moglie (e lei lo guarda lo abbraccia teneramente).

La foto è accompagnata da un cuore bianco. poi è stato pubblicato un video mostra un piccolo gruppo di persone che balla e canta vicino a una piscina a sfioro con vista su Mykonos, con la didascalia "congratulazioni". Altri video includono un grande spettacolo di fuochi d'artificio e Lundgren che suona allegramente i tamburi bongo con uno striscione bianco sullo sfondo.

Giovedì, prima della loro celebrazione, Lundgren e Krokdal sono stati fotografati a bordo piscina a Mykonos. L'attore ha sfoggiato il suo fisico in costume da bagno tropicale, mentre Krokdal indossava un bikini nero. I due sono stati visti farsi delle coccole a bordo piscina, anche le figlie di Lundgren erano lì a godersi il sole. Lundgren ha inoltre pubblicato su Instagram una foto della coppia: un abbraccio in una piscina a sfioro con vista sull'isola greca.