Elisa Isoardi dopo la rottura con Salvini confessa: «Un uomo? Ora proprio non lo voglio»

I sei mesi di solitudine passati dalla fine della relazione con Matteo mi sono serviti a realizzare cosa voglio e dove voglio andare. Se alle 6 del mattino mi voglio alzare e andare a fare un giro in bici, prendo e ci vado. Se voglio farmi un bagno al mare, lo faccio. Se voglio mangiare, mangio. Se voglio digiunare, idem. Io prima mica ero capace di stare così bene con me stessa

.

Riguardo al suo futuro Elisa Isoardi confida di sentire che

sarà positivo, perché ho energia positiva in me. E guardo con serenità al mio passato, come fosse una bella biblioteca

.

, a sei mesi dalla rottura con il vice premier Matteo Salvini, si è raccontata in un’intervista al settimanale Oggi. La conduttrice de La prova del cuoco - da pochissimo riconfermata anche per la prossima edizione - ha detto di aver finalmente trovato se stessa, scoprendo di stare benissimo.Mentre il ministro dell'Interno Salvini al momento è impegnato con Francesca Verdini, ad Elisa negli ultimi mesi sono stati attribuiti diversi flirt tra cui quello con Alessandro Di Paolo. «È un amico come molti.» ha commentato a riguardo.