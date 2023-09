Ilary Blasi: «Non so se rifarò l'Isola dei Famosi, non ho più un contratto con Mediaset. I Rolex? Presto scoprirete la verità»

«Ilary Blasi è stata "dursizzata"», scherza Valero Staffelli nel consegnare il tapiro d'oro, il primo di questa nuova edizione di Striscia la notizia, nelle mani della showgirl rimasta orfana di programmi.

E lei stessa ammette: «Non so se mi faranno rifare L'isola dei famosi. Sono libera e non ho più un contratto con Mediaset». Anche lei è rimasta vittima dell'opera di "detrashizzazione" voluta da Pier Silvio Berlusconi che con un colpo di spugna ha cancellato nomi come Barbara D'Urso o Belen?

Il futuro in Mediaset

Alla domanda se anche lei è stata "dursizzata" dall’azienda, Blasi ha risposto: «Io in questo periodo vado sempre in letargo. Non so se mi faranno rifare L'isola dei famosi: le vie del Signore - anzi di Mediaset - sono infinite. Per ora però sono libera, senza un contratto».

La separazione e i tradimenti

Certo, non è un periodo d'oro per Ilary. Rimasta senza lavoro e alle prese con la causa di separazione dall'ex marito Francesco Totti. Nell'udienza che si è tenuta mercoledì scorso davanti al giudice della prima sezione civile del Tribunale di Roma, l'ex capitano giallorosso e la conduttrice di Mediaset non erano presenti, ma i loro avvocati hanno consegnato delle lunghe memorie difensive, con richiesta di ammissione delle prove. Tra queste ci sono foto, chat, report di detective privati e una lista di testimoni. Entrambi chiedono che venga riconosciuto all'altro l'addebito (ossia la responsabilità) della fine del matrimonio, causato da infedeltà coniugali.

I Rolex

Non solo. Il tribunale di Roma ha ordinato a Ilary di riporre i costosi orologi in una cassetta di sicurezza a disposizione di entrambi, in attesa che venga deciso da un altro giudice chi sia l'effettivo proprietario. Ma la ex soubrette, da ormai un mese, non ha ottemperato all'obbligo. Così il legale del pupone, l'avvocato Antonio Conte, ha dato una deadline: se entro i primi di ottobre la Blasi non tirerà fuori i Rolex la sentenza verrà messa in esecuzione e non è escuso che Totti decida di percorrere anche la strada penale. Insomma una sorta di affidamento congiunto, a cui Ilary, interpellata sempre da Staffelli risponde: «Non ci ho capito niente, faremo come con i figli». E poi rivela: «Non è vero che non si sa il numero degli orologi: presto lo scoprirete».