Ilary Blasi a Verissimo e quella "frecciatina" a Totti: «Bastian così»

Ilary Blasi ospite a Verissimo. La showgirl torna domani con L'Isola dei Famosi. In studio si presenta con un tailleur grigio e stivali alti dello stesso colore. E porta occhiali da sole, che poi si toglie. "La gente si aspetta domande sulla separazione con Francesco Totti, ma non è il momento", dice la Toffanin. E l'ex dello storico capitano della Roma: "Ti ringrazio per aver rispettato i miei tempi".

Ilary Blasi torna all'Isola dei famosi, prima conduzione dopo la separazione con Totti. Autori al lavoro per evitare derive trash

L'amicizia con Michelle Hunziker

«Con Michelle Hunziker ci siamo avvicinate negli ultimi anni, è diventata poi nonna». E lei ci sta pensando? "No, i miei figli sono ancora giovani".

Il ritorno a L'Isola dei Famosi

"Chi parteciparà quest'anno mi piace molto. Erano desiderosi di partire".

L'uscita di scena

Non ha voluto parlare della sua relazione con Bastian. Ma, uscendo dallo studio, ha detto: "Bastian così".