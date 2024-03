Harry vuole le scuse di William e Kate e vorrebbe che i loro figli crescessero insieme: il retroscena svelato dagli insider reali

La Royal Family sta attraversando un periodo storico davvero delicato. Due dei membri più importanti della monarchia inglese sono, infatti, stati colpiti da un nemico silenzioso, che si presenta senza avvisare. A Re Carlo III e a Kate Middleton è stato diagnosticato un tumore ed entrambi non hanno specificato dove ma hanno solo rassicurato i sudditi facendo sapere che si stanno curando con le terapie necessarie.

Il popolo inglese è davvero in ansia per i sovrani e, in particolar modo per Kate che ha fatto sapere della sua malattia con un videomessaggio che ha commosso il mondo. Harry e Meghan, dopo avere appreso la notizia come tutte le persone comuni (voci vicine a Palazzo fanno sapere che i Duchi non erano a conoscenza del cancro di Kate prima del video su Instagram), hanno espresso la loro vicinanza alla cognata. Ora, però, l'esperto reale Tom Quinn avrebbe aggiunto alcuni particolari che riguarderebbero il pensiero di Harry e Meghan.

Le dichiarazioni dell'esperto reale

Tom Quinn è uno degli esperti reali che, in questo momento, si stanno occupando della delicata situazione in cui si ritrova la Royal Family. Le condizioni di salute di Kate Middleton avrebbero gettato un'ombra non da poco sulla Corona e sarebbero tanti i sudditi che temono per il futuro della monarchia. I principi del Galles, in questi anni, hanno subito tantissime pressioni esterne e sono sempre rimasti ermetici su tutto ciò che riguardava i rapporti con Harry e Meghan sui quali non si sono mai espressi troppo apertamente. Tom Quinn ha rivelato al Mirror: «Harry vorrebbe riconciliarsi con suo fratello in modo che i bambini possano avere una sorta di legame, crescere insieme ma lui e Meghan pensano ancora che, prima di lasciarsi tutto alle spalle, William e Kate debbano loro delle scuse».

La posizione di Harry e Meghan

Harry e Meghan sarebbero molto dispiaciuti per Kate Middleton e per la sua lotta personale contro il tumore ma, nonostante questo, continuerebbero a rimanere della loro idea.

In passato, si sono sentiti troppo umiliati da presunti commenti e battute sul colore della pelle o sulla posizione sociale e queste sarebbero macchie indelebili impossibili da cancellare, se non con delle scuse davvero sentite.