Harry e Meghan, due annunci durante il discorso di William su Lady Diana: il "blitz comunicativo" (che non è una coincidenza)

Due annunci in un giorno non di certo qualsiasi: i Sussex, secondo gli esperti reali, starebbero puntando al rilancio e per focalizzare l'attenzione avrebbero scelto proprio il giorno in cui il principe William partecipava al Diana Legacy Awards in memoria della mamma.

Anche Harry ha partecipato, collegandosi però dagli Stati Uniti.

Harry e Meghan, il "blitz comunicativo" e la tempistica (sospetta)

Il focus però non è quello, bensì che solo qualche minuto prima dell'arrivo di William allo Science Museum di Londra, Meghan Markle ha pubblicato su un nuovo profilo Instagram uno sfarzoso video per lanciare il nuovo brand American Riviera Orchard che sarà, si presume, un marchio di lifestyle di lusso. Ma non solo: alle 21 i Sussex sono apparsi in un video in cui annunciavano il vincitore di un premio conferito dalla loro fondazione Archewell. Centomila dollari per aver difeso i diritti civili negli Stati Uniti. In quel momento a Londra, il Principe di Galles stava ancora parlando, il fratello Harry è poi intervenuto in videoconferenza due ore dopo.

Il "blitz di Pr", come è stato ribattezzato dai tabloid, sembra pensato apposta, dicono le malelingue, per far naufragare il discorso del Principe William.

Il 14 marzo, oltretutto, è un giorno simbolico per i Sussex: il quarto anniversario di quello che il principe Harry ha definito il loro "volo della libertà", in cui si è filmato mentre festeggiava l'emigrazione ufficiale negli Stati Uniti dopo la conferma della Megxit.

American Orchard Riviera, il nuovo brand di Meghan

Ma cosa farà concretamente Meghan Markle con il suo nuovo brand? I documenti sui marchi depositati negli Stati Uniti, spiega il Daily Mail, mostrano che ha intenzione di vendere stoviglie, libri di cucina, portatovaglioli, gelatine, marmellate e marmellate. American Riviera Orchard è di proprietà della nuova società di Meghan, Mama Knows Best, il che suggerisce che altre attività sono in arrivo.

«Niente accade per caso con Harry e Meghan - ha spiegato al Mail il commentatore reale Phil Dampier - Harry probabilmente sentiva che non stava ottenendo la visibilità che meritava dato che William era effettivamente presente all'evento e non era così. Per quanto riguarda American Riviera Orchard, ho sempre pensato che Meghan avrebbe finito per realizzare una sorta di linea lifestyle in stile Gwyneth Paltrow e questo era chiaramente pianificato da molti mesi. Se questo significa che lei si concentrerà sul fare soldi e non sull'attaccare la famiglia reale, sono assolutamente d'accordo».