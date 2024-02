Harry e Meghan in Canada su un jet privato, i principi ambientalisti e i viaggi (di lusso) che costano troppo

Il principe ambientalista vola su un jet privato. Una nuova polemica investe Harry e Meghan Markle.

I Sussex sono atterrati in Canada a bordo di un jet privato per iniziare una visita di tre giorni prima degli Invictus Games del 2025 a Vancouver. Il quotidiano scandalistico Daily Mail ha confermato che l’aereo della coppia è atterrato martedì a Vancouver da Santa Barbara, l’aeroporto più vicino alla loro casa a Montecito. Secondo quanto riferito, l'aereo è rimasto a Vancouver per circa 39 minuti prima di decollare nuovamente per Victoria, dove è atterrato alle 12:47. La seconda tratta ad alto consumo di carburante verso l'isola di Vancouver è durata 15 minuti e ha coperto una distanza di soli 63 chilometri nautici.

Il soggiorno

Meghan, 42 anni, e Harry, 39 anni, hanno soggiornato in una villa chiamata Mille Fleurs sull'isola di Vancouver, nella città di North Saanich. La loro attuale visita arriva dopo che la coppia è stata coinvolta in una serie di controversie che includevano il lancio del loro nuovo sito web, con fonti che ora affermano che la coppia non ha consultato i funzionari di palazzo sull'uso dei loro titoli del Sussex.

Le polemiche sul Jet privato

L'arrivo di Harry e Meghan a Vancouver arriva mesi dopo che la coppia ha respinto le critiche pubbliche per aver predicato sull'ambientalismo mentre volavano costantemente su jet privati. Lo scorso ottobre, i Sussex furono accusati di ipocrisia dopo aver volato privatamente su un’isola dei Caraibi pochi giorni dopo aver partecipato a una conferenza sugli impatti del cambiamento climatico a New York. Si stima che il famigerato viaggio ai Caraibi abbia provocato circa 9,6 tonnellate di emissioni di CO2, di gran lunga superiori all’impronta di carbonio se la coppia avesse viaggiato su un volo commerciale. Tuttavia, le domande sull’amore del Duca e della Duchessa di Sussex per i voli privati ​​risalgono ancora prima al loro periodo in cui lavoravano come reali, quando Harry e Meghan noleggiarono un jet privato per la Francia per soggiornare a casa di Elton John nel 2019.

La difesa di Harry

Harry si è sempre difeso: «Trascorro il 99% della mia vita viaggiando per il mondo con compagnie di linea. A volte possono esserci occasioni basate su una circostanza particolare per cui devo garantire che la mia famiglia sia al sicuro». E a chi definisce lui e sua moglie ipocriti perché il loro stile di vita avrebbe un impatto sull'ambiente spiega: «Se devo volare con aereo privato allora mi accerterò, come ho sempre fatto in precedenza e come continuo ad assicurarmi di fare, di bilanciare l'impatto che ho... Ho sempre compensato le mie emissioni di anidride carbonica».

Nonostante sembri difendere la sua decisione di volare su jet privati ​​sostenendo allo stesso tempo enti di beneficenza ambientalisti, il Duca di Sussex ha ammesso che potrebbe “fare di meglio” quando si tratta di viaggi sostenibili. “Possiamo tutti fare meglio”, ha ammesso. «Siamo tutti responsabili del nostro impatto individuale. La domanda è cosa fare per bilanciare il tutto». Nel frattempo, il portavoce non ufficiale e alleato del Sussex, Omid Scobie, ha difeso l’uso costante di jet privati ​​da parte di Meghan e ha addirittura affermato erroneamente che la duchessa “non ha mai detto pubblicamente una parola sull’ambiente”.

Il jet privato da 12 posti

Il piccolo Cessna 680 Citation Sovereign da 12 posti è stato allestito di tutto punto come un salotto: ampie poltrone di pelle, luci soffuse, finiture in radica, comodi tavolini per mangiare o lavorare e una grande sala da bagno. Ogni volta che la coppia deve volare, l’equipaggio pensa a tutto per rendere il più confortevole possibile in viaggio: vasi di fiori freschi abbelliscono l’abitacolo e poi il cibo preferito dalla coppia e dai piccoli Archie e Lilibet, i bambini, e naturalmente il migliore vino sul mercato.

Quanto costa volare sul jet

Il jet privato ha un valore stimato di circa 6milioni e trecentomila euro. E questo senza contare lo stipendio del pilota e dell’equipaggio che è a bordo con loro quando viaggiano. Non è chiaro se il jet sia di loro proprietà o se lo noleggino ogni volta che devono spostarsi fuori Santa Barbara, California, dove vivono da quando sono letteralmente fuggiti dall’Inghilterra.