Harry e Meghan, ecco le prime foto ufficiali del royal wedding

Harry e Meghan Markle hanno diffuso le prime tre foto ufficiali del royal wedding. Gli scatti, due ritratti di famiglia e uno della coppia di neo-sposi, sono stati pubblicati tramite l'ormai consueto canale del profilo Twitter di Kensington Palace, residenza loro e di William e Kate.

The Duke and Duchess of Sussex with the Bridesmaids and Page Boys, taken by photographer Alexi Lubomirski in the Green Drawing Room of Windsor Castle. #RoyalWedding pic.twitter.com/nFaPQSIzVl