Harry e Meghan Markle divorziano? «L'annuncio tra pochi giorni», il gossip "bomba" della stampa inglese

Il matrimonio di Harry e Meghan sarebbe ormai arrivato al capolinea.

Harry e Meghan Markle divorzio sempre più vicino? Il principe compra casa a Londra: è la villa (da 15 milioni) di Taylor Swift con 7 camere da letto

Questione di giorni

A dare delle informazioni più dettagliate in merito alla faccenda è stata l'esperta della Royal Family, Jennie Bond, intervistata dalla rivista OK: «Il divorzio tra Harry e Meghan è solo questione di tempo, se non di giorni. Le voci di una possibile crisi, quindi, troverebbero conferma in ulteriori dichiarazioni in merito ad un possibile ritorno da parte del principe: «Fonti certe interne a Buckingham Palace hanno confermato che Harry, senza Meghan, sarebbe immediatamente perdonato dal re e dalla famiglia». Bond, poi, ha aggiunto una sua personale considerazione rispetto alla possibilità che la famiglia reale si ricompatti e ritorni all'assetto originario: Penso ci sia ancora buona volontà nei confronti di Harry, o meglio, nei confronti del vecchio principe Harry, quello che tutti ricordano. Potrebbe recuperare il terreno che ha perso nel tempo ed essere accolto di nuovo.

Gli avvocati

Secondo i tabloid britannici, inoltre, Harry avrebbe già acquistato una casa fuori Londra, preventivando un ritorno imminente. Queste voci si sommano a quelle che, solo qualche settimana fa, vedevano la coppia sull'orlo di una crisi difficilmente risolvibile, a seguito della quale il principe avrebbe contattato anche i suoi avvocati per preparare le carte del divorzio. La frattura nella coppia si sarebbe consumata al punto che il principe abbia prenotato due stanze in alberghi diversi per stare lontano dalla moglie, qualora lo desiderasse. Insomma, sembra che ormai la notizia di una imminente rottura si stia facendo strada e le indiscrezioni, sempre più frequenti, rischiano di trovare una reale conferma.