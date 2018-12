GF Vip, Stefano Sala e Benedetta Mazza, la notte della verità: «L'ho provato davvero»

di Emiliana Costa

: «L'ho provato davvero». Nella notte, a poche ore dalla finalissima del Grande Fratello Vip, il modello milanese avrebbe vuotato il sacco e avrebbe confessato a Benedetta i suoi veri sentimenti. Per tanti fan, i due gieffini rappresentano una coppia. E ora il modello avrebbe fatto chiarezza una volta per tutte.Come riporta Gossip e tv, Stefano Sala avrebbe detto a Benedetta Mazza: «perché sapevano sin da subito che saremmo stati dei concorrenti del Gf Vip ed eravamo felicissimi. Eravamo già amici, ma non così tanto. Il nostro rapporto è diventato più stretto qui. Ne abbiamo combinate di tutti i colori, anche se alla fine non è successo nulla. Quello che ho dichiarato nei momenti più belli, l’ho provato veramente. Spero che tu capisca la mia sincerità».E poi avrebbe concluso: «E una volta che avrò risolto i miei problemi (non so se li risolverò),L’importante è quello che provo per te, la nostra grande amicizia. Sei una grande persona». Le tenere parole avrebbero commosso Benedetta. Se sono rose...