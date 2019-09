Gennaro Lillio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dopo essersi innamorati nella casa del Grande Fratello 2019 , condotto da Francesca De Andrè si sono improvvisamente lasciati, lanciandosi qualche frecciatina mezzo social. Dopo l’addio l’ex gieffino racconta i motivi della separazione.Le differenze erano fondamentali: “Semplicemente – ha fatto sapere i un’intervista a “Lei” - siamo due persone con obiettivi diversi e abbiamo anche esigenze diverse. Non parlando lo stesso linguaggio, abbiamo scelto di dividere le nostre strade. Non sono riuscito a colmare quelle differenze che erano emerse tra noi”.Ora è single e non chiude la porta all’amore: “Se dovesse arrivare una persona bella, giusta, con me compatibile e con cui ci sia una bella attrazione mi direi “perché no?”. Ma non sono alla ricerca, non lo sono mai stato. Vivo la mia vita e se arrivano delle cose belle non me le lascio scappare”.