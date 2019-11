Gaetano Arena e la rissa con il paparazzo, Barbara D'Urso a Pomeriggio 5: «Frequenta una vip fidanzata? Se è quella che penso io mi arrabbio»

di Silvia Natella

Pomeriggio 5

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lividi, schiaffi e spintoni hanno portatoa denunciarsi reciprocamente prima sui social e poi ai carabinieri. L, coinvolto nella rissa con ilha raccontato ala sua versione dei fatti. «Ho reagito così perché mi ha detto ‘Stai zitto, ti spacco la fotocamera in faccia' dopo che gli avevo chiesto di lasciarmi in pace. Erano due settimane che mi seguiva», ha raccontato Arena.era sulle tracce del giovane perché voleva fotografarlo insieme alla ragazza che frequenta, una persona molto conosciuta e già fidanzata. «Mi ha provocato e io ho reagito d'impulso», ha proseguito Arena, già criticato per i suoi comportamenti poco rispettosi nei confronti diquando entrambi eranodentro la casa più spiata d'Italia. «Tu avresti ragione se non avessi fatto il Grande Fratello - ha sottolineato- Tu hai deciso di essere un personaggio pubblico e non dico che dovresti essere felice, ma comunque capire». «Dovrebbe ringraziare il Signore perché qualcuno gli fa le foto», ha ironizzato Karina Cascella, mentre il notoha criticato Fiumara per aver perso tempo dietro ad «un ragazzetto come lui».«Quando ho visto la bottiglia ho avuto abbastanza sangue freddo perché arrivo dai lavori fotografici in Siria, quindi, so cosa può fare una bottiglia. Lui mi ha graffiato perché ha le unghie lunghe, ma non c’è stato altro Ora Arena deve stare attento a quello che fa, appena lo becco ubriaco o in giro lo spu..ano. Ora sono il suo nemico numero uno, anche se sarebbe meglio lasciarlo spegnere da solo». Arena in una stories su, invece, aveva mostrato una maglia stracciata come risultato della zuffa.«Arena ha reagito così perché sta nascondendo qualcosa e vuole tutelare la privacy della ragazza che frequenta. Non voglio dire chi è perché dovrei dire in diretta al suo fidanzato che lo tradisce», ha spiegato il paparazzo«Non voglio sapere chi è, ma forse ho capito. Se fosse la persona che penso io mi arrabbierei molto io», ha concluso la conduttrice Barbara D'Urso.