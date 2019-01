Andrea Damante e l’addio a Giulia De Lellis: «Un "ti amo" avrebbe cambiato tutto»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’ex tronista della trasmissione di Maria De Filippi, passato per il grande Fratello Vip e ora affermato deejay torna della sua relazione con la De Lellis, dopo che lei ha confessato che la causa della fine della relazione è stato un tradimento. L’ultima volta che Andrea Damante ha pianto è stato a causa della sua ex Giulia De Lellis.Le lacrime sono arrivate all’improvviso: “L’ultima volta che hai pianto – ha confessato in un’intervista a “F Magazine” – è stato quando è finita la mia storia con Giulia. Ero in auto e mi sono messo a riflettere sull’intensità dei nostri due anni di amore. E ho ceduto alla commozione (…) Forse un “ti amo” avrebbe cambiato la mia vita”.Anche se gli sono stati attributi diversi flirt ora è single (“L’amore è tutto. E infatti sono single perché non mi accontento. Quando arriverà, dovrà essere un amore esagerato.”) e si gode il successo nel suo nuovo lavoro in discoteca: “La più grande soddisfazione della tua vita è essere riuscito a trasformare la mia passione per la musica in un lavoro. Il brano “Follow My Pamp”, nato per gioco in uno studio di registrazione di Verona, è diventato un disco d’oro e un tormentone”.