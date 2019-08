Giulia De Lellis e le corna: «Ecco come mi sono sentita quando Andrea mi ha tradita»

di Michela Poi

Giulia De Lellis svela parte del suo libro «Le corna stanno bene su tutto» in uscita Il 17 Settembre 2019 e lo fa tramite una storia su Instagram. La celebre ex corteggiatrice di Uomini e Donne ed ex fidanzata del tronista Andrea Damante ha raccontato attraverso le pagine di un libro il dolore della scoperta di un tradimento.

Oggi la De Lellis ha confessato sui social qualcosa di più intimo: come si è sentita nell'esatto momento in cui ha scoperto che il suo fidanzato le faceva le corna. Ricordiamo che tutto è accaduto nell’aprile del 2018, quando è venuta a conoscenza di diversi tradimenti di Damante. «Tremo», scrive. «È aprile, ci sono 24 gradi e io tremo. Ho due felpe e due coperte addosso, la primavera fuori e il gelo dentro. Non mangio. Non parlo. Non piango”. Per la ventitreenne questo deve essere stato davvero un momento terribile che, purtroppo, l’ha segnata. Del resto, il tradimento non è mai una cosa bella».Ora la tempesta è passata e la ex corteggiatrice e modella è felicemente fidanzata con il motociclista