Francesco Coco: «Le foto nudo in barca? Galliani mi tolse dallo stipendio 36 milioni. Ho guadagnato molto ma mi hanno anche fregato»

Francesco Coco, 45 anni, a 30 anni ha smesso con il calcio dando un taglio prematuro a un mondo che ha vissuto a livelli alti (Milan, Inter e Barcellona): «Volevo riappropriarmi della mia vita», racconta al Corriere della Sera.

Le fidanzate

Fidanzato per un anno e mezzo con Manuela Arcuri. «Eravamo giovani e non potevamo vivere il nostro amore in libertà, è finita anche per questo», è stato cinque anni con Elodie, una ballerina e modella francese. «Per lei dalla sera alla mattina ho comprato una casa a Parigi: volevo starle vicino.

Poi è finita per divergenze caratteriali».

Le foto nudo in barca

Le sue foto in barca nudo finirono nelle mani di Fabrizio Corona. «Quelle mie foto non le ho mai viste, non so quanto le pagò Galliani, per non farle uscire sui giornali. So però che mi tolse dallo stipendio 36 milioni e gli avevo detto: "Per me possono diventare pubbliche". Non ho mai rinnegato nulla, figurarsi una giornata goliardica con amici».

Berlusconi e i capelli

«La sua morte è stato un grande dolore. Non me lo aspettavo. Anche lui ogni tanto mi rompeva le scatole. Aveva la fissa dei capelli. A me piaceva portarli lunghi, ed era anche un po' la moda dell'epoca. Mi sentivo figo così. E lui: Coco, deve tagliarseli. Io dicevo di sì ma poi non lo facevo. Un giorno si presentò nello spogliatoio con un paio di forbici. Mi tagliò la frangia. E disse: Con quella massa di capelli davanti agli occhi lei non vede la palla».

I guadagni e le fregature

«Ho guadagnato abbastanza, attorno a decine di milioni, ma sono stato anche molto generoso e mi hanno fregato. Un mio amico finse di avere la mamma malata di cancro, aveva bisogno urgente di una certa cifra per farla operare. Gliela diedi, ci si comprò un'auto»