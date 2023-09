Francesca Ferragni, l'abito da sposa e il secondo look (anche per Chiara e Valentina). Tutti i vestiti del matrimonio

Il matrimonio di Francesca Ferragni e Riccardo Nicoletti era uno dei più attesi di quest'anno. Un amore che dura da molti anni e che ha viso la nascita del piccolo Edoardo che, in braccio a papà Ricky, aspettava la mamma alla fine della navata. Un quadro familiare molto dolce che ha commosso i fan. Gli occhi erano tutti sulla sposa e sui suoi cambi d'abito, ma anche sulle damigelle d'onore e sorelle, Chiara Ferragni e Valentina Ferragni che hanno indossato due abiti di color azzurro, carta da zucchero, due modelli diversi tra loro per esaltare le fisicità diverse delle sorelle.

Una volta arrivate al ricevimento, Francesca, Valentina e Chiara Ferragni si sono cambiate d'abito ed è iniziato il vero e proprio party.

Andiamo a vedere cosa hanno indossato in seguito.

Gli abiti della sposa

Francesca Ferragni ha scelto di affidarsi completamente al brand Aterlier Emé per i suoi due abiti da sposa e non è rimasta assolutamente delusa. Il primo abito, per il rito civile, aveva uno stile da principessa, ricamato in pizzo e con i guanti a dare quel tocco di eleganza in più e uno strascico molto lungo.

Il secondo abito di Francesca Ferragni

Per il secondo abito, quello del taglio della torta, Francesca ha voluto cabiare stile e adottarne uno più sensuale con un abito a sirenza con alcuni cut out sul fianco e molti dettagli in pizzo. Il protagonista è stato lo spacco ampio che allungava le sue gambe già chilometriche.

Il primo abito di Chiara Ferragni

Chiara Ferragni era una delle due damigelle d'onore e per l'occasione aveva scelto un abito molto leggero, color azzurro carta da zucchero e uno spacco molto ampio. L'abito si legava al collo, con una geometria molto particolare.

Il secondo abito di Chiara Ferragni

Chiara Ferragni ha scelto di cambiare, anche lei, totalmente look per il ricevimento, optando per un abito nero lungo, aderente, con la manica in argento e il lato opposto con lo stesso ricamo argentato, monospalla.

Il primo abito di Valentina Ferragni

Valentina Ferragni ha indossato anche lei, un abito di colore azzurro per la cerimonia, ma a differenza della sorella Chiara, lei ha scelto un modello a sirena, con scollo a barca che ricadeva a pennello. Capelli raccolti e un ciuffo ad incornicarile il viso: era perfetta.





Il secondo abito di Valentina Ferragni

Valentina Ferragni ha optato per un abito blu scuro in tulle con giochi di intreccio e cut out sul seno e molti brillantini a dare luce all'intero look.