Chiara Ferragni, mamma Marina a Venezia: dal Canal Grande a piazza San Marco. I fan: «La città più bella». E spunta il commento della figlia

VENEZIA - ​La mamma di Chiara Ferragni in visita a Venezia, dal Canal Grande a piazza San Marco. Fan entusiasti: «Sei nella città più bella». Mamma Marina Di Guardo è sbarcata in laguna per trascorrere qualche giorno tra le bellezze della città d'acqua.

La scrittrice ha condiviso sul suo profilo Instagram una serie di scatti degli scorci più belli, dalle foto in taxi acqueo alle calli più suggestive.

I COMMENTI

Immediate le reazioni dei fan. «Sei nella città più bella, complimenti», scrive una follower. E ancora: «Piazza San Marco è stupenda». Spunta anche il commento della figlia Chiara: «Bellissima mami».

CHI È MARINA DI GUARDO

Marina Di Guardo è una scrittrice di libri thriller. Nata a Novara, vive Cremona dove ha cresciuto le tre figlie: Chiara, Francesca e Valentina. Prima di dedicarsi a tempo pieno alla scrittura, ha lavorato come vicedirettrice dello showroom di Blumarine.