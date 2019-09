Francesca De André collassa poco prima dell'inizio di Live non è la D'Urso: «Non rinveniva, portata in ospedale»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

si è sentita male pochi minuti prima del programma. Ci sono stati dei veri attimi di paura poco prima dell'inizioLive non è la D'Urso quando la De Andrè si è sentita male e ha collassato poco prima dell'inizio del programma.La figlia del noto cantante è stata portata via in ambulanza. In apertura di puntata Barbara spiega cosa è successo: «Vi ho appena fatto vedere queste immagini, all'esterno del nostro studio è andata via un'ambulanza, ci sarebbe dovuto essere uno spazio dedicato a Francesca che doveva essere in studio con il fidanzato. Non riuscivamo ad animarla, per privacy non vi racconto cosa è successo, la nostra giornalista sta seguendo l'ambulanza, andrà in ospedale e ci dirà cosa è successo a Francesca e perché non riusciva a riprendere i sensi».La conduttrice è visibilmente preoccupata e scossa, ma la sua professionalità la porta a portare avanti lo show pur non nascondendo le sue titubanze quando vede entrare il fidanzato di Francesca: «È rimasto qui, anche se pensavo andasse in ambulanza con lei». Proprio lui in studio spiega che sta meglio: «Ha avuto un collasso forse dovuto allo stress».Dopo qualche minuto di diretta la giornalista in collegamento dal San Raffaele di Milano rassicura il pubblico e la conduttrice dicendo che Francesca si è completamente ripresa: «Si è ripresa, sta bene, ha ricominciato a parlare grazie ai soccorsi che sono stati veramente tempestivi».