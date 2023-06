Antonella Fiordelisi (ex Gf Vip) contro Edoardo Donnamaria: «Non mi può trattare così, mi sento sfruttata da lui»

Lacrime amare quelle versate da Antonella Fiordelisi che si è sfogata sul suo profilo personale di Instagram. Il motivo? Il fidanzato Edoardo Donnamaria.

Nel lungo sfogo, l'ex gieffina, ha spiegato ai suoi follower, in una diretta, la situazione che sta vivendo con l'attuale partner, accusato di non volerla agli eventi: «Secondo voi è bello che una persona si comporti così?». E ancora: «Devo iniziare a pensare a me e non mi posso far trattare così». Antonella Fiordelisi lamenta il suo cambio d'umore continuo: «Ho fatto di tutto per non farla finire, lui mi tratta apposta così perché vuole pensare a fare il cantante».

Edoardo Donnamaria, l'amore corre con la Fiordelisi: «Da Antonella vorrei un figlio bello come lei, ma con la mia testa, perché lei è matta»

Cosa ha detto Antonella Fiordelisi

Il luogo del delitto? Napoli, Pizza Village. Mentre Edoardo Donnamaria cantava (stonando, ndr.), lei lo aveva raggiunto per dargli un bacio. Tutta la spiegazione di Antonella in lacrime in diretta su Instagram: «Non sto bene. Non ce la faccio più. Mi sento sfruttata sinceramente. E vedere non si immedesimano in quello che ho fatto e continuo a fare per lui, mi fa stare male. Sono sola in un’altra città. La mia famiglia non c’è e mi sta raggiungendo Ilenia. Sinceramente, una cosa sono i social, una è la vita privata. Farmi trattare così, dopo che ho dato tutto e che amo questa persona, anche no. Rispettate questo momento e non scrivetemi. Perché tutto è partito da lui. Io quando tengo a una persona do tutto. Sentirmi sfruttata solo per fare il bacio sul palco di RTL e poi mi tratta di m***a anche meno. Non sono così».

L'appello

«Era quello che voleva. Voleva farmi impazzire o non si spiega. Questo suo cambio di umore e come mi tratta». Poi l'appello: Ci ho messo tutto in questa storia e ho fatto di tutto per non farla finire, ma lui probabilmente mi tratta di proposito così perché vuole questo. Pensa a fare il cantante e va bene, glielo facciamo fare. Detto questo non fatemi più domande su Edoardo e io non posso più stare male così.