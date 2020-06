Filippo Magnini e Giorgia Palmas incinta, si allarga la famiglia: trasferimento nella nuova casa

Filippo Magnini e Giorgia Palmas incinta traslocano. Hanno annunciato su Instagram che diventeranno presto genitori e ora che la famiglia si allarga l’ex nuotatore, recentemente assolto dalle accuse di doping, e l’ex velina di Striscia la notizia, si spostano nella nuova casa.

La coppia è stata sorpresa da “Nuovo” nel loro nuovo nido d’amore, con Filippo che col suo fisico prestante aiuta i traslocatori a scaricare i cartoni per portarli in casa, mentre Giorgia saluta tutti per andare al supermercato a fare la spesa. I due si sono trasferiti in una casa più grande visto che, oltre al nuovo arrivo, ospiterà anche Sofia, la figlia che la Palmas ha avuto dal suo precedente rapporto con l’ex calciatore Davide Bombardini.





Filippo e Giorgia si dovevano sposare, ma hanno rimandato per via dell’emergenza coronavirus: “Avremo più tempo per organizzarlo nel modo migliore. Per noi non cambia nulla – hanno spiegato in un’intervista a “Chi” – siamo per il rispetto che limita la quotidianità di tutti, ricordando che sono finalizzate al bene comune. È tutta la vita che aspettavamo di incontrarci – ha sottolineato Filippo - Sono stati due anni intensi che valgono una vita. Siamo stati sempre insieme, nel momento difficile del processo lei mi ha dato la forza di lottare”.



